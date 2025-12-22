Rusland belooft Venezuela 'alle steun' in strijd tegen Amerikanen Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 297 keer bekeken Bewaren

Rusland heeft verklaard Venezuela "volledig te steunen" in het escalerende conflict met de Amerikanen, die met de dag de agressie tegen het Zuid-Amerikaanse land opvoeren. Een van de laatste stappen van de Amerikanen is dat olietankers met als bestemming of vertrekpunt Venezuela door de US Navy gekaapt worden. Dat is al met twee tankers gebeurd en de Amerikanen zeggen een derde schip op het oog te hebben. Het gevolg is dat er nog amper rederijen zijn die schepen naar het land durven sturen.

Eerder al brachten de Amerikanen civiele schepen tot zinken, met meer dan 100 dodelijke slachtoffers als resultaat. Volgens de Amerikanen betrof het drugssmokkelaars, een bewering waar geen enkel bewijs voor werd geleverd. Familieleden van de slachtoffers verklaarden dat het om vissers ging. De Amerikanen zijn onder meer boos omdat de Venezolaanse regering in het verleden de oliewinning heeft genationaliseerd. "We willen dat terug", verklaarde Trump eerder.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft telefonisch overleg gevoerd met zijn Venezolaanse ambtsgenoot Yvan Gil over de situatie. Ze spreken van een bedreiging van het internationale scheepvaartverkeer. De twee landen hebben afgesproken hun stappen bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties gezamenlijk te coördineren. Ook China wil de Amerikaanse agressie agenderen bij de VN, meldt RTL News.