Run op IJslandse hotels voor zonsverduistering in 2026

Op 12 augustus 2026 vindt er een totale zonsverduistering plaats die vanaf een specifiek punt in IJsland goed te zien is. Wie daarvan denkt te gaan genieten is wellicht al te laat want de hotels worden platgereserveerd. Het West hotel in Patreksfjörður is nu al volledig volgeboekt voor de bewuste dag. Er is zelfs een lange wachtlijst, vertelt de manager aan de Iceland Monitor. Volgens hem is dat bij andere hotels ook het geval. De meeste boekingen komen van buitenlandse verduisteringstoeristen. Het gaat dan ook om een unieke gelegenheid. De laatste volledige zonsverduistering in IJsland was in 1954. En de volgende kans is pas in 2196. Daar zijn overigens nog geen boekingen voor gedaan.