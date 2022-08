Run op brandhout en houtkachels wegens stijgende energieprijzen, klimaatdoelen gaan in rook op

4 aug. 2022 - 8:37

Of verbranding van de fossiele energiebron aardgas schoner is dan houtstook is eigenlijk een niet ter zaken doende vergelijking, immers, na deze winter is de gasvoorraad zo goed als op in geheel West-Europa en bovendien moeten we van de regering van het gas af. Maar goed, Fracking en het transport per schip vanuit de VS van het alternatief, LNG, is natuurlijk ook niet zonder uitstoot en vervuiling, alleen daar hebben we hier geen last van dus dat gas wordt als schoon gezien. Houtstook is dan, zeker in de buitengebieden, een prima alternatief, mits een houtvergasser wordt gebruikt.