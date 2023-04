Ruitjesschriften en sommenboekjes voor 2.915 euro per klas Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 335 keer bekeken • bewaren

Het succes van de slimme verkopers zegt veel over de manier waarop Nederland bestuurd wordt.

De rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen loopt schrikbarend terug. Zij brengen er veel minder van terecht dan hun leeftijdgenoten uit bijvoorbeeld Aziatische landen

Gelukkig is er nu een oplossing. Voor slechts € 2.915 per klas worden scholen uit de brand geholpen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Honderden hebben die kans al met beide handen aangegrepen.

Wat krijgen zij voor dat geld: een pakket ruitjesschriften met rekenboekjes – voor opgaven en antwoorden apart – en posters? Dit heet Foutloos Rekenen net als de particuliere instelling die het product levert.

Wat wordt geleverd is heel herkenbaar voor wie in een wat verder verleden rekenonderwijs heeft gehad. Wij hadden twee soorten schriften: met lijntjes voor schrijfles en met hokjes voor rekenen. We leerden met de hand optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Dat begon met kleine getallen en naarmate wij in hogere klassen terecht kwamen, groeiden ook deze getallen. Hoofdrekenen was een vak apart. Daar gebruikte je geen pen en ruitjesschrift bij. Ook konden we de tafels scanderen. Ik heb er nog plezier van.

Dát is het Foutloos Rekenen van de slimme zakenlui die nu voor erg duur geld schriftjes en sommetjes verkopen.

Sommetjes die een leraar primair onderwijs toch prima zelf moet kunnen creëren desnoods met behulp van sites als superkids of Education. Voor die laatste betalen premium leden vijf dollar per jaar. Live worksheets is gratis.

Dit is het resultaat van een half uurtje googelen. Als een paar leerkrachten zelf bij elkaar gaan zitten en het net afstruinen, moeten ze veel meer en veel beter kunnen vinden.

Er is kritiek gekomen op het gebruik van Foutloos Rekenen in de klas. Niet over het prijskaartje natuurlijk. Minister Wiersma is boos, aldus het AD, omdat scholen deze vorm van rekenonderwijs zelf zouden moeten kunnen aanbieden. Het kabinet, zo gaat de krant verder, wil basisteams van experts op de scholen afsturen om basisvaardigheden met taal en rekenen te verbeteren. Wat is dat nu weer voor een flauwekul? Of moeten wij werkelijk geloven dat meesters en juffen niet in staat zijn leerlingen deze basisvaardigheden bij te brengen. Daar hebben ze toch een hbo-opleiding voor doorlopen?

Het succes dat slimme verkopers van ruitjesschriften en rekenboekjes hebben geboekt, zegt veel over de manier waarop Nederland bestuurd wordt. In vergaderzaaltjes op ministeries en de kantoren van schoolbestuurders zitten medewerkers verbeterplannen te verzinnen zonder dat zij de basis – de mannen en vrouwen voor de klas – erbij halen. Die moeten zich steeds weer aanpassen bij de zegeningen die over hen worden uitgestort. Kan Mark Rutte – die wekelijks voor een vmbo-klas staat – dat zijn minister van Onderwijs niet eens influisteren? Lat die meesters en juffen met rust. Geef ze de kans hun werktijd aan onderwijs te besteden en niet aan zinloze administratie. Bel de Action als je wilt weten waar je het best ruitjesschriften kunt bestellen.

Aanvulling: En je hebt natuurlijk ook https://www.sommenmaker.nl/ en op Google Books zijn gemakkelijk rekenboeken van vroeger te vinden met sommen van allerlei slag die je nog kunt laten maken. Leuk voorbeeld: dit rekenboek voor meisjesscholen uit 1877. Maak je borst maar nat.