Ruimen van huisdieren mogelijke oplossing voor stikstofcrisis

De uitstoot van stikstof en andere schadelijke gassen moet omlaag, zoveel is duidelijk. Hoe dat moet gebeuren, is echter nog de vraag. Het meest voor de hand liggend is het sluiten van bijvoorbeeld Tata Steel, het uitkopen van veehouders en een krimp van Schiphol. Die lijken daar maar weinig zin in te hebben en dus moet er mogelijk uit een ander vaatje getapt worden. Uit onderzoek van de Universiteit van Gent bleek eerder dat hondenpoep 'substantieel' bijdraagt aan de hoeveelheid stikstof en fosfor in de natuur. Reden voor Roel Maalderink om hondenbezitters een riant voorstel te doen.