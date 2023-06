Ruime meerderheid Zwitsers kiest in referendum voor radicaler klimaatbeleid en hogere belastingen voor multinationals • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Bijna 60 procent van de Zwitserse kiezers steunt het plan om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. De rechts-populistische Zwitserse Volkspartij, die de klimaatmaatregelen wilde verwerpen omdat die "te duur" zouden zijn, leed een gevoelige nederlaag. De Zwitsers stemden ook over nieuwe belastingregels voor multinationals. Bijna 80 procent van de kiezers steunt het voorstel om voor internationale bedrijven een minimum belasting van 15 procent in te voeren. Multinationals zijn dankzij duurbetaalde adviseurs veelal in staat de afdracht van belasting te ontwijken en betalen in landen waar ze hun geld verdienen amper of zelfs helemaal geen belasting. De nieuwe wet moet dat voor Zwitserland voorkomen.

Zwitserland heeft al direct duidelijk te maken met de gevolgen van klimaatverandering. In hoog tempo verdwijnen de gletsjers die het land sinds eeuwen sieren. Vorig jaar verdween maar liefst 6 procent van de ijsstromen, een ongekend dieptepunt. Een ramp ook voor de lokale toeristenindustrie die voor een belangrijk deel draait op de wintersport.

De nieuwe klimaatmaatregelen moeten er voor zorgen dat Zwitserland veel minder afhankelijk wordt van fossiele energie, een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis. Driekwart van de energie is daar van afkomstig. In plaats daarvan gaat nu in hoog tempo gewerkt worden aan eigen duurzame energiebronnen. Daar wordt de komende 10 jaar 3,3 miljard euro voor vrijgemaakt. De wet is al aangenomen door het parlement maar de populistische SVP trachtte de maatregelen via een referendum te torpederen en probeerde de bevolking angst aan te jagen met een doemscenario van stijgende kosten.

Matthias Huss, een gletsjer-expert, verklaarde zeer blij te zijn "dat geluisterd is naar de argumenten van de klimaatwetenschap". De wet is overigens wel een afgezwakte versie van de plannen die klimaatbeschermers eerder presenteerden. Die gingen uit van een totaal verbod op het gebruik van gas en olie per 2050.

De maatregel om multinationals te belasten is in lijn met het voorstel dat de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) eerder deed om bedrijven met een omzet van minsten 750 miljoen dollar minimaal 15 procent belasting te laten betalen. De wet zal alleen al in het eerste jaar tot zo'n 2,5 miljard euro extra inkomsten opleveren.

De Zwitsers stemden ook in met de verlenging van een wet die indien nodig vergaande coronamaatregelen mogelijk maakt