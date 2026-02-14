Ruim zeshonderd militairen genocidaal Israëlisch leger in bezit van Nederlandse nationaliteit Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 317 keer bekeken • Bewaren

Minimaal 645 Nederlanders dienden in maart 2025 in het Israëlische leger tijdens de oorlog in Gaza, blijkt uit openbaar gemaakte legerdocumenten. De cijfers zijn gebaseerd op een telling van Israëlische militairen met een dubbel paspoort. Dat schrijft NRC. In totaal hadden meer dan 50.000 van de 470.000 Israëlische militairen en reservisten een tweede nationaliteit, met Amerikanen als grootste groep.

De krant schrijft ook:

Niet uit te sluiten valt dat er nog meer Nederlanders in het Israëlische leger dienden. De telling is een momentopname, en bovendien op zelfrapportage gebaseerd. Ook niet meegeteld zijn mensen zónder Israëlisch paspoort die in Gaza gevochten hebben, de zogenoemde lone soldiers. Uit het Verenigd Koninkrijk zijn hier enkele gevallen van bekend, uit Nederland vooralsnog niet.