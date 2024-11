Ruim elfhonderd religieuze leiders vergelijken asielbeleid kabinet-Wilders met jaren 30 vorige eeuw

Ruim 1100 Nederlandse religieuze leiders hebben een brief ondertekend waarin zij hun zorgen uitspreken over het asielbeleid van het huidige kabinet. Dat meldt ANP donderdag. In de brief, die gericht is aan premier Dick Schoof, vragen de leiders om "gerechtigheid en barmhartigheid" voor vluchtelingen. De briefschrijvers trekken een vergelijking met het Nederlandse asielbeleid in de jaren 30, toen Joden die uit Duitsland vluchtten hier alleen onder strenge voorwaarden welkom waren.