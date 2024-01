Ruim duizend Zweedse artiesten vragen om Israël te weren bij Songfestival in Malmö Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 435 keer bekeken • bewaren

Ruim duizend Zweedse artiesten hebben het Eurovisie Songfestival opgeroepen Israël niet toe te laten tot de pan-Europese zangwedstrijd. Dat doen ze in een open brief aan de Europese Radio-unie (EBU), organisator van het evenement. De artiesten willen dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor de “humanitaire catastrofe” die het land veroorzaakt in Gaza.

Het Songfestival wordt aankomende mei gehojden in de Zuid-Zweedse stad Malmö. De ondertekenaars van de brief beschuldigen de EBU van hypocrisie omdat de afgelopen jaren Rusland en Belarus wel van deelname werden uitgesloten vanwege de oorlog tegen Oekraïne, maar dat het van genocide beschuldigde Israël wel welkom is.

Zweden is bij lange na niet het eerste land dat oproept Israël van de deelnemerslijst te schrappen. De afgelopen weken roerden ook Finse en IJslandse artiesten zich al. Daarnaast werd een petitie die oproept Israël van het Songfestival uit te sluiten al door ruim 20.000 mensen ondertekend.

Uit een onderzoek van het RTL-opiniepanel blijkt dat ook in Nederland een meerderheid voor het weren van Israël is. "Ruim de helft van de deelnemers zegt: Israël is veel te ver gegaan in zijn reactie op de terreur van Hamas,” aldus opiniepeiler Gijs Rademakers. “Ze vinden: er vallen zoveel onschuldige burgerslachtoffers, er lijden zoveel mensen, dat een signaal nodig is. Anderen benoemen ook dat het de sfeer van het festival zal gaan raken – en de puntentoekenning.”