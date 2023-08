Ruim 1800 bezorgde burgers doen in paginagrote advertentie 'verboden' oproep tot deelname aan blokkade A12

1841 bezorgde burgers doen in een paginagrote advertentie in de Volkskrant een oproep aan medeburgers om naar de blokkadeactie van Extinction Rebellion te komen. Onder de ondertekenaars ook Joop opiniemakers. De actie vindt vanaf 9 september plaats op de A12 in Den Haag waar klimaatactivisten al zeven keer eerder vreedzaam actie hebben gevoerd.