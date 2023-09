Rubiales eindelijk weg als Spaanse voetbalvoorzitter na op camerabeeld vastgelegde aanranding

11 sep. 2023 - 10:47

Dit is dus het resultaat van een publieke discussie over zijn gedrag. Vastgelegd op camera alle feiten waren bekend. En de respons op de beelden was zodanig dat hij niets anders kon doen dan aftreden. Het duurde wel even voordat hij dat zelf ook besefte. Wat dit ook laat zien is een zeer pijnlijk falen van de rechtstaat. Niet zozeer alleen in Spanje maar in een groot deel van de wereld. Aanranding is een nauwelijks vervolgbaar delict. De kans is groot dat Rubiales er in een rechtszaak gewoon mee weg komt. Wat hoe bewijs je dat er geen instemming was? Trump bijvoorbeeld sprak zich zelf gewoon uit over hoe hij vrouwen in het kruis greep. Hij werd er president mee. En ook hier in Nederland blijkt de publieke opinie een meer effectief instrument tegen aanranding dan het OM en de rechter. Het lijkt mij verstandig dat eens onder ogen te zien. En wellicht daar ook naar te handelen. Als 50% van de vrouwen is geconfronteerd met seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting dan is het raar dat de gevangenissen niet vol zitten met de daders van deze delicten. Kortom het bekend maken van wangedrag is een beter instrument.