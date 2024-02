Rubbertegelpolitica Caroline van der Plas wil safe space ver weg van D66'er Tjeerd de Groot

10 feb. 2024 - 17:34

@Paul - Ik heb het filmpje gezien. Sterker nog: ik heb twee versies gezien van het filmpje. Ik zal ze proberen te beschrijven. De ene versie was een montage die was geplaatst op de website van de BBB. Hier was te zien dat de Groot van der Plas op ironische wijze lijkt te complimenteren omdat zij de rechtstaat respecteert. Dat zou je kunnen zien als pesterig gedrag omdat het natuurlijk logisch is dat je de rechtstaat respecteert. Dan was er ook nog de volledige versie waarin duidelijk werd waarom de Groot dit deed. Het debat ging over vissers die zich niet aan de wet hielden. Volgens de Groot moest de overheid middelen inzetten om de vissers daartoe te dwingen. Dat vond van der Plas te ver gaan. De overheid moest dit doen volgens de Groot, omdat de rechter dit had bevolen en we leven nu eenmaal in een rechtsstaat. Van der Plas zei dat de Groot nu suggereerde dat zij de rechtstaat niet zou respecteren, maar zo zei van der Plas: zij respecteerde de rechtsstaat wél. Toen kwam dat compliment van de Groot. Verder is de Groot half in beeld te zien, toen Rosanne Herzberger aan het woord was. Het lijkt er niet op dat hij haar 'een harde elleboogstoot' geeft, zoals van der Plas later beweerde. Als hij zich richt tot van der Plas, zit hij er ontspannen bij zonder zich schrap te zetten. Zijn lichaam krijgt geen schok, die je wel zou verwachten bij het uitdelen van een harde elleboogstoot. Dan houdt hij met zijn handen, zijn ellebogen vast. Waar bestond dit 'pesten' uit?