RTL doet onderzoek naar werkomgeving van RTL Nieuws na signalen van medewerkers

Wat voor een soort signalen de hoofdredactie heeft ontvangen, wil de zender niet zeggen. ‘’Het klopt dat we concrete signalen hebben gekregen”, zegt een woordvoerder van RTL. De signalen zouden de werknemers hebben afgegeven tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan en bij de hoofdredactie zelf. ‘’We vinden het fijn dat deze collega’s zich veilig genoeg voelen om deze signalen af te geven en de hoofdredactie neemt deze dan ook serieus. Hoe sneller we hierop handelen, hoe beter.”

Het onderzoek wordt gedaan door Bezemer & Schubad, expertbureau op het terrein van sociale veiligheid op het werk. ‘’Dat is de eerste stap is een bredere inventarisatie door Bezemer & Schubad. Dat is ook de partij, waarmee vanuit RTL de awareness-trainingen zijn georganiseerd. We hebben een hoge journalistieke ambitie en die gaat hand in hand met een hoge veiligheid en respectvolle communicatie.”