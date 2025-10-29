RSF-militie richt genocidaal bloedbad aan in Soedan, honderden doden na aanslag op ziekenhuis Actueel • 29-10-2025 • leestijd 2 minuten • 1568 keer bekeken • bewaren

In de Soedanese stad El-Fasher zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer dan 460 patiënten en familieleden vermoord bij een aanval op een ziekenhuis. Dat meldt NRC. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, veroverden de stad afgelopen weekend op het regeringsleger. Internationale organisaties spreken van een van de bloedigste incidenten sinds het uitbreken van de burgeroorlog in april 2023.

De slachting in het ziekenhuis is onderdeel een golf van geweld na de inname van El-Fasher dinsdag, het laatste bolwerk van het Soedanese leger in Darfur. Volgens het Sudan Doctors Network zijn in drie dagen tijd ruim 1.500 burgers gedood toen zij probeerden te vluchten. Op satellietbeelden is het bloed in de straten te zien. Gouverneur Mini Arko Minawi deelde videobeelden van de verwoesting en riep de Verenigde Naties op om de RSF-leiders, de broers Mohamed en Abdelrahim Dagalo, voor het Internationaal Strafhof te brengen. Soedan zelf heeft de Verenigde Arabische Emiraten ook al aangeklaagd bij het Strafhof wegens medeplichtigheid aan genocide.

Tienduizenden inwoners van El-Fasher zijn de stad ontvlucht. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat ruim 26.000 mensen inmiddels zijn aangekomen in het nabijgelegen kamp Tawila, waar een nijpend tekort heerst aan drinkwater, voedsel en medische zorg. Veel vluchtelingen vertellen hoe ze onderweg werden beschoten of getuige waren van executies. Hulporganisaties waarschuwen voor een nieuwe humanitaire ramp nu de gevechten zich uitbreiden naar omliggende dorpen.

De Europese Unie noemt de val van El-Fasher “een gevaarlijk kantelpunt in de oorlog”, zo meldt ANP. In een gezamenlijke verklaring benadrukken EU-buitenlandchef Kaja Kallas en Eurocommissaris Hadja Lahbib dat burgers doelwit worden op basis van hun etniciteit. Zij eisen dat humanitaire organisaties onbelemmerde toegang krijgen tot de getroffen gebieden en dat de RSF wordt gehouden aan haar verantwoordelijkheid om burgers te beschermen.