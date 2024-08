Rowling, Musk én Trump in de Blender: Wie gaat het overleven? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui

Illustratie: Artistic.Ninja

Het gaat weer lekker los in de juridische jungle, en deze keer zijn het J.K. Rowling, Elon Musk én de ‘allmighty’ Donald Trump die in de schijnwerpers staan. De ene na de andere naam wordt in de aanklacht gegooid, maar het is Nabil Boudi die met een dikke grijns bevestigt dat zowel Rowling als Musk al vast in het script staan. Maar eerlijk is eerlijk, de echte klapper van de show? Dat is natuurlijk niemand minder dan Donald Trump zelf. "Trump heeft weer eens wat getweet, dus of zijn naam nu officieel op de aanklacht staat of niet, hij gaat sowieso aan de beurt komen," laat Boudi nonchalant vallen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En laten we eerlijk zijn, met Trump weet je dat het vuurwerk nooit ver weg is.

Maar dit hele circus draait niet alleen om die bekende namen. Nee, de zaak wordt alleen maar sappiger, want Rowling heeft zich weer eens in een relletje gewerkt. Dit keer gaat het over een kwestie die net zo gevoelig ligt als een kruitvat in de Sahara.

Rowling’s Frontale Aanval op Imane Khelif

Je zou denken dat J.K. Rowling het na al die jaren wel geleerd zou hebben, maar nee hoor, ze blijft strooien met uitspraken die mensen het bloed onder de nagels vandaan halen. Dit keer richt ze haar vizier op niemand minder dan de Algerijnse boksster Imane Khelif. Terwijl de Olympische Spelen in Parijs in volle gang waren, kreeg Khelif plotseling een lawine van haat over zich heen. Mensen op social media twijfelden openlijk aan haar geslacht, en ja hoor, daar was Rowling om er nog een schepje bovenop te doen.

Rowling, die altijd klaarstaat om haar mening te ventileren over gevoelige onderwerpen, insinueerde volgens bronnen dat Khelif eigenlijk als man geboren zou zijn. BAM! Het was alsof er een bom ontplofte. Die opmerking ging natuurlijk als een lopend vuurtje door de media en zorgde voor een storm van verontwaardiging.

Voor Khelif was dit een regelrechte nachtmerrie. Terwijl ze alles gaf in de ring, werd ze ineens het doelwit van beschuldigingen die haar hele identiteit in twijfel trokken. Haar coach, die altijd achter haar staat, vertelde aan Variety dat de impact van deze woorden niet te onderschatten is. "Het voelde alsof Imane niet alleen in de ring stond tegen haar tegenstanders, maar ook tegen een wereld die haar niet accepteert voor wie ze is."

En daar sta je dan. Je probeert goud te pakken op het grootste sportieve podium ter wereld, en in plaats van dat de focus ligt op je prestaties, word je online afgemaakt om wie je bent. De woorden van Rowling sloegen in als een mokerslag. Niet alleen bij Khelif, maar bij iedereen die haar steunt. Voor Khelif voelde het alsof haar hele wezen werd aangevallen, alsof alles waar ze zo hard voor had gewerkt ineens niets meer waard was.

De Ziekmakende ‘Power’ van ‘Misinformation’

Dit soort vuiligheid is helaas niet nieuw. Het lijkt wel of social media tegenwoordig meer draait om wie je kapot kan maken, dan om wie je echt bent. Sporters zoals Imane Khelif worden steeds vaker het doelwit van persoonlijke aanvallen, vooral online. Geruchten verspreiden zich sneller dan een harrira-soepje tijdens de Ramadan, en voor je het weet, zit je tot je nek in de stront.

Voor Khelif was de haat die ze te verwerken kreeg niet zomaar een kwestie van kritiek. Dit ging recht naar het hart van wie ze is als mens. En het is niet moeilijk om je voor te stellen hoeveel druk en stress dat met zich meebrengt. Je moet al stalen zenuwen hebben om op het hoogste niveau te presteren, maar als mensen beginnen te twijfelen aan je identiteit, wordt het gewoon onmenselijk.

Haar coach vertelde dat deze hele situatie veel verder gaat dan sport. "Dit is niet gewoon een sportieve kwestie. Dit gaat over Imane’s recht om zichzelf te zijn, om geaccepteerd te worden voor wie ze is. En dat recht werd haar bijna afgenomen door een paar roddels en een verkeerde opmerking."

Het wrange is dat Khelif niet de eerste is die door zo’n hel moet gaan. In een wereld die schreeuwt om meer inclusiviteit, blijken we nog steeds kilometers verwijderd te zijn van echte acceptatie en gelijkheid. De sportwereld is hier een spiegel van, en wat je ziet, is niet altijd even fraai.

‘The Real Fight’

Imane Khelif is een van die mensen die vecht voor iets groters dan alleen sport. Ze vecht voor haar recht om te zijn wie ze is, en dat maakt haar een pionier in een wereld die nog steeds worstelt met vooroordelen en discriminatie. Deze strijd is zwaar, en de klappen die ze opvangt, zijn pijnlijk. Maar ze staat niet alleen. Steeds meer mensen zien in dat dit soort onzin niet langer geaccepteerd kan worden.