Roundup voor het eerst gelinkt aan stuiptrekkingen bij dieren, vrees voor effect op mensen

© cc-foto: Mike Mozart

Onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond dat het bestrijdingsmiddel glyfosaat, vooral bekend onder de handelsnaam RoundUp, het zenuwstelstel van dieren aantast. Roudup, een product van de agrarische multinational Monsanto, wordt op zo'n grote schaal gebruikt en dringt zo ver door in de voedselketen dat glyfosaat in de VS inmiddels wordt aangetroffen in 80 procent van de urinemonsters van mensen. Onderzoekers noemen de resultaten "behoorlijk verontrustend".

"Het is zorgwekkend hoe weinig we weten van de gevolgen van glyfosaat voor het zenuwstelsel," verklaart Akshay Naraine die een onderzoek van de Florida Atlantic University en de International Max Planck Research School for Synapses and Circuits leidt naar de effecten van het bestrijdingsmiddel op het welzijn van dieren. De onderzoekers ontdekten dat het middel bij aardwormen leidt tot hevige lichamelijke reacties die lijken op die van epilepsie of beroertes.

Glyfosaat beïnvloedt de zogeheten GABA-A receptoren in het zenuwstelsel, die essentieel zijn voor beweging maar ook van invloed op slaap en stemming. Verontrustend daarbij is dat de schadelijke effecten al optreden bij hoeveelheden die ver onder toegestane normen liggen. De effecten traden op bij een dosering die 300 keer minder is dan in de VS toegestaan.

De onderzoekers wijzen er op dat nog niet duidelijk is of RoundUp van invloed is op het ontstaan van bijvoorbeeld epilepsie, beroertes of Parkinson, ziektes waarvan wel vaststaat dat ze in opmars zijn.

Zie ook: De Macht van Monsanto, een Zembla documentaire uit 2020