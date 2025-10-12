Rotzooishop Shein komt naar Parijs en dat maakt de Fransen woest

De Chinese webshopgigant Shein, die zowel berucht als populair is vanwege de verkoop van goedkope rotzooi, gaat fysieke winkels openen in Frankrijk. Zo wordt er een gevestigd in het luxe warenhuis BHV in de hippe Parijse wijk Marais. Het besluit heeft tot grote woede en verontwaardiging geleid. Werknemers van het warenhuis vinden het merk niet passen bij de uitsraling van de winkel en zijn vrijdag in staking gegaan. De werknemers vrezen dat Shein de winkel overneemt. Ze zijn niet de enigen met bezwaren. Grote modemerken hebben aangekondigd zich terug te trekken uit de winkel omdat ze niet met Shein geassocieerd worden. De gevel van de winkel wordt dagelijks met protestaffiches beplakt.