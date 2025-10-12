Rotzooishop Shein komt naar Parijs en dat maakt de Fransen woest

De Chinese webshopgigant Shein, die zowel berucht als populair is vanwege de verkoop van goedkope rotzooi, gaat fysieke winkels openen in Frankrijk. Zo wordt er een gevestigd in het luxe warenhuis BHV in de hippe Parijse wijk Marais. Het besluit heeft tot grote woede en verontwaardiging geleid. Werknemers van het warenhuis vinden het merk niet passen bij de uitsraling van de winkel en zijn vrijdag in staking gegaan. De werknemers vrezen dat Shein de winkel overneemt. Ze zijn niet de enigen met bezwaren. Grote modemerken hebben aangekondigd zich terug te trekken uit de winkel omdat ze niet met Shein geassocieerd worden. De gevel van de winkel wordt dagelijks met protestaffiches beplakt.
Shein raakt regelmatig in opspraak wegens illegale praktijken, uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie. De winkel is het symbool van de verachte ultrafast-fashion die een grote aanslag pleegt op arbeiders en de ecologie van de planeet. Vanwege de lage prijzen is de webshop populair onder jongeren die bereikt worden via social media als TikTok. Het is de meest bezochte modesite ter wereld, merkt VRT Nieuws op.
Eerder dit jaar zond de BBC een reportage uit over Shein
