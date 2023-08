Rotterdamse wethouder Enes Yigit (DENK) stapt op: ‘totaal ongeschikt’ Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 179 keer bekeken • bewaren

De Rotterdamse wethouder voor Armoedebestrijding , Schuldhulpverlening en Taal Enes Yigit (DENK) is zondag opgestapt. Volgens het AD vanwege zware klachten over zijn functioneren, die elk moment openbaar gemaakt konden worden. Intern zou er grote onvrede bestaan over zijn functioneren.

“Nadat eerder al een van zijn twee bestuursadviseurs en zijn voorlichter opstapten, vertrok onlangs ook zijn andere bestuursadviseur. Daarmee was zowat zijn complete wethoudersteam binnen ruim een jaar vertrokken. Volgens betrokkenen was frustratie over zijn functioneren de aanleiding voor hun vertrek. Yigit was volgens betrokkenen totaal ongeschikt als wethouder. Die kritiek was de afgelopen maanden ook al openlijk in de gemeenteraad te horen, maar de onvrede bleek dieper, zo zeggen betrokkenen tegen het AD. Hij zou zijn stukken niet of niet goed lezen, slecht op de hoogte zijn van cruciale onderwerpen in zijn portefeuille en regelmatig belangrijke bijeenkomsten missen, waaronder belangrijke VNG-vergaderingen.”

Samen met zijn collega Faouzi Achbar was Yigit de eerste wethouder van DENK in Nederland. De kritiek barstte al vrijwel direct los en was vernietigend. Het AD schrijft: “Hij kwam volgens betrokkenen te laat op afspraken, zegde bijeenkomsten op het laatste moment af en leek weinig te begrijpen van wat zijn functie inhoudt. Medewerkers vonden hem niet gemotiveerd, terwijl hij toch over cruciale onderwerpen in de stad gaat.”