Rotterdamse wethouder doelwit van aanslag: brandstichting in woning

“Gruwelijk, misdadig en laf.” Zo reageert DENK op de brand zaterdagavond in het huis van de Rotterdamse wethouder Welzijn, Samenleven en Sport Faouzi Achbar. De politie gaat uit van brandstichting. “Dit is een regelrechte aanval op een politicus en zijn gezin”, stelt zijn partij.

Op het moment van de aanslag waren Achbar en zijn gezin niet thuis. De DENK-politicus was in Berlijn bij de wedstrijd Nederland-Turkije, meldt het AD. “Een alerte buurman alarmeerde de hulpdiensten, die daardoor erger konden voorkomen. Er is wel aanzienlijke schade. Achbar en zijn gezin kunnen in ieder geval nog niet terug naar hun woning.”