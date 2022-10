Rotterdamse aanvoerders weigeren regenboogband te dragen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

De aanvoerder van Feyenoord Orkun Kökcü weigerde zondag de regenboogband te dragen. De moslim beroept zich daarbij op zijn religieuze overtuiging. De band is het symbool voor de acceptatie van LHBTI+-acceptatie, de bevolkingsgroep die in de voetbalwereld systematisch met discriminatie te maken krijgt. Kökcü was niet van zins solidariteit te betuigen omdat hij vanwege zijn 'geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten' is, meldt Radio Rijnmond. Op de clubsite van Feyenoord zegt de aanvoerder van de Rotterdamse club zich niet 'comfortabel' te voelen bij de solidariteitsactie:

"Ik heb besloten de regenboog aanvoerdersband van deze speelronde niet te dragen. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar Ik hoop dat m’n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd."

Het dragen van de band is een actie van de KNVB die hiermee de discriminatie binnen de sport wil aanpakken. Alle aanvoerders in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zouden de regenboogaanvoerdersband zondag omdoen, in de strijd om een bredere LHBTI+-acceptatie, zo was het idee. Dat stuitte echter op verzet onder voetballers als Kökcü die zich op religie beroepen, van oudsher een bron van LHBTI+-discriminatie.

Feyenoord zegt de houding van Kökcü "heel moeilijk" te vinden maar zijn recht op een religieuze overtuiging te willen respecteren.

Ook de aanvoerder van een andere Rotterdamse club, Redouan El Yaakoubi van Excelsior, weigerde de regenboogband ter dragen. Hij deed in plaats daarvan een band om met het woord 'respect' en geeft vervolgens voor zijn homofobe houding een geheel eigen invulling aan de actie waarbij het niet meer gaat om LHBTI+-acceptatie:

"Ik heb hier mede om dezelfde reden als Kökcü voor gekozen", vertelt El Yaakoubi na afloop van het duel met Ajax voor de camera van Radio Rijnmond. "Ik wil de boodschap gewoon krachtiger maken en allesomvattender. Het gaat er niet alleen om of we een bepaalde groepering wel of niet steunen, het gaat erom dat iedereen zich gesteund wordt en iedereen zich gerespecteerd voelt", aldus El Yaakoubi.