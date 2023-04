Rotterdams theater bedreigd vanwege voorleesmiddag door dragqueens

13 apr. 2023 - 17:32

Komende zondag hebben onze extreem-rechtse zeg maar fascistische mafklappers een demonstratie gepland bij dit theater. Want "woke" en bedreiging van onze kinderen. In Eindhoven hebben we al gezien dat homoseksuelen aangevallen werden (en het COC). Volgens hen waren het (dronken) voetbalsupporters. In Groningen werd ook bezoekers van een bar belaagd. Gelukkig is er tot nu toe nog geen aanslag gepleegd zoals in de VS waar vorig jaar gebeurde er nog 5 doden vielen door een extreemrechtse schutter. Er hoeft er maar 1 te zijn. Uit onderzoek van de nieuwssite Axios bleek onlangs dat van alle mass shootings in de VS die ideologische gemotiveerd waren, deze allen gepleegd waren door rechtsextremisten. 21 van de 25 kon met direct linken aan white supremacy extremists. Homeland Security merkt dan ook op dat de aanvallen van extreemrechts steeds vaker voor komen. En gelukkig verijdeld zoals die op een Pride event in Idaho. Laten we hopen dat het zover niet komt. Al hoef je tegen als organisatie tegenwoordig niets te zeggen want je woorden worden verdraaid in bepaalde kranten. En waar, aan in dit geval studenten, de nodige bedreigingen kwamen van onze (extreem) rechste vrienden. Het is diep triest.