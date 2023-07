Rotterdammer met gruwelijke beenwond aan lot overgelaten: ‘Het lukt ons niet meer een gemeenschap te zijn’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

“Het land dat zorgt voor iedereen”, bezongen Fluitsma en Van Tijn Nederland in de jaren negentig. Het is de vraag of dat zelfbeeld klopte, maar vandaag de dag is het zeker niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid, zo blijkt uit een uiterst verontrustend Twitter-draadje van Michelle van Tongerloo, huisarts in Rotterdam-Zuid en straatarts bij de Pauluskerk.

Van Tongerloo schrijft over een patiënt met een gruwelijke beenwond die het ziekenhuis werd uitgezet “omdat zijn problemen niet als ernstig genoeg zijn beoordeeld”. Onbegrijpelijk, vindt de arts. “Nadat hij een overdosis aan oxycodon had genomen, onder andere door de pijn in zijn been, werd hij bewusteloos aangetroffen en bracht ik hem naar de eerste hulp.”

De patiënt werd echter niet opgenomen. “Ik heb mijn verpleegkundige direct navraag laten doen in het ziekenhuis: maakte hij het te bont?”, schrijft Van Tongerloo. “Maar het lag niet aan zijn gedrag. De chirurg had de wond beoordeeld en het was niet ernstig genoeg voor een opname. De overdosis was ook weer verholpen.”

De straatarts maakte zich grote zorgen: op straat zou de wond waarschijnlijk erger worden en de kans bestond dat de patiënt daardoor zijn been zou kwijtraken. Zij besloot daarop uit eigen zak een hotel met wondzorg voor de man te betalen.

“Ik snap niet hoe wij een maatschappij hebben die zo gebroken is dat we dit laten gebeuren”, aldus Van Tongerloo. “Het lukt ons niet meer een gemeenschap te zijn.”

Om te bewijzen hoe ernstig de beenwond van de Rotterdammer was, heeft de arts een – zeer schokkende – foto op Twitter geplaatst.