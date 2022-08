Rotterdam zet statuslozen op straat

31 aug. 2011 - 8:35

Uit het Rotterdamse bestuursakkoord 2010-2014: "Rotterdam is de stad van de toekomst. Een stad voor iedereen. Ze biedt elke dag nieuwe kansen voor vele Rotterdammers, waarvan sommigen nieuw zijn in de stad en anderen al vele generaties aan de stad zijn verbonden. In Rotterdam kijken we samen vooruit naar de toekomst en grijpen die met beide handen aan. Trots als wij zijn op onze stad en haar haven. Betrokken als wij zijn bij onze wijken. Dat geldt juist in deze economisch minder goede tijden. Als coalitie hebben wij vertrouwen in de nuchterheid, de kracht, het talent en de verbondenheid van alle Rotterdammers. Wij nemen Rotterdammers mee bij het aangaan van de uitdagingen voor de stad. Wij bieden een programma gericht op een - in alle opzichten - gezonde toekomst van de stad." blz. 6: "In de stad zijn naar schatting 30.000 mensen die de aansluiting met de samenleving zijn kwijtgeraakt. Voor hen geldt dat we ze de ondersteuning bieden, die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Niemand mag aan de kant komen te staan." Het woord illegaal, dakloze of thuisloze komt verder in het bestuursakkoord niet voor. Ook niet in het collegeprogramma 2010-2014 trouwens. Wel in de uitwerking die je hier vindt: http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/collegedocumenten/Sociaal.doc "Voor 1.740 dak-en thuisloze Rotterdammers voeren we een persoonsgebonden aanpak uit die leidt tot verbetering op alle leefgebieden: zorg, huisvesting, inkomen, werk of dagbesteding. Ten slotte starten we met gezondheidspreventieprogramma’s die bereiken dat mensen minder afhankelijk zijn van zorg en beter voor zichzelf kunnen zorgen. In deze collegeperiode is er voor 1.740 dak- en thuislozen een stabiele mix van wonen en zorg." Maar over illegalen ook hier geen woord. In de officiële bestuursstukken van het Rotterdams college bestaan illegalen niet. Ik heb ze ten minste nog niet kunnen vinden. Dus met die groep Rotterdammers kun je als college doen wat je wil, blijkbaar. Who cares.