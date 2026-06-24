Rotterdam is weer terug bij af met een college dat bijna all white is Opinie Gisteren • leestijd 2 minuten • 6340 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

De kloof van het nieuwe Rotterdamse gemeentebestuur en de meerderheidsbevolking van Rotterdam is nog vóór de installatie van het nieuwe college bijna onoverbrugbaar.

Ruim twee jaar geleden had het Rotterdam van Ahmed Aboutaleb nog een college waarin vier van de acht bestuurders een biculturele achtergrond hadden. In een stad waarin zeker tussen 65% en 70% van de bevolking een biculturele achtergrond van de eerste, tweede of derde generatie heeft, konden we deze 50% nog enigszins representatief noemen.

Maar nadat DENK tijdens de bijna afgeronde onderhandelingen door VVD’er Tim Versnel plotseling werd gedumpt, vond het onderhandelingsteam voor het komende stadsbestuur het blijkbaar de hoogste tijd om weer bijna volledig voor all white te gaan. Negen witte wethouders en een witte burgemeester. Aan het team van deze tien witte bestuurders heeft PRO er uiteindelijk nog één van kleur toegevoegd, aldus het nieuws in het AD van vandaag. Aantredend wethouder Miriam Harika zal zich waarschijnlijk ongelooflijk eenzaam gaan voelen temidden van tien witte collega-bestuurders.

Naar nu blijkt hebben Jeroen Postma van PRO, Chantal Zeegers van D66, Tim Versnel van VVD, René Segers-Hoogendoorn van CDA en Luuc Dekkers van Volt blijkbaar geen enkele serieuze poging gedaan om een stadsbestuur te vormen dat ook maar een klein beetje representatief is voor de superdiverse bevolkingssamenstelling van de stad. Daarmee is de kloof tussen het aantredende stadsbestuur en de meerderheidsbevolking van Rotterdam nog vóór de installatie van het nieuwe college bijna onoverbrugbaar.

Hoewel ik me realiseer dat de lokale politiek autonoom opereert, verbaast het me oprecht dat de landelijk politiek leiders Klaver, Jetten, Yeşilgöz, Bontenbal en Dassen niet hebben ingegrepen. Want de keuze van de Rotterdamse politiek leiders raakt nadrukkelijk het imago van de landelijk opererende partijen. PRO en D66 zullen daarbij waarschijnlijk de meeste schade oplopen.

Natuurlijk, uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de stadsbestuurders. En gekwalificeerde bestuurders zijn overal in het land onder biculturele Nederlanders met gemak te vinden! PRO Amsterdam haalde daarom de Brabantse Esmah Lahlah naar de hoofdstad.

Het Rotterdamse D66-raadslid Joan Nunnely zegt dan ook terecht dat ze een stadsbestuur “met vrijwel uitsluitend witte mensen onacceptabel vindt in 2026.” Het meest teleurstellende is misschien wel dat de Rotterdamse onderhandelaars van PRO, D66, VVD, CDA en Volt het door Joan Nunnely geschetste inzicht in het geheel blijken te missen. Dat belooft weinig goeds.

Rotterdam zet de klok met dit nieuwe college zeker twintig jaar terug. Ooit was mijn Rotterdam een voorbeeldstad. Vandaag is het een stad om je voor te schamen.