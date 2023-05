Rotterdam – Foute Mannenstad • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 298 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Het dagblad Trouw constateerde recent dat het met standbeelden voor vrouwen in Nederland bedroevend is gesteld. “Vrouwen op een sokkel kom je nog altijd weinig tegen.' In de periode 1815-2020 zijn in Nederland 686 personenmonumenten onthuld. Het gaat om 587 mannen en 109 vrouwen. Vrouwen maken dus 16 procent uit. Een laag percentage. Maar het kan nog lager...

In Rotterdam bijvoorbeeld . In mijn woonplaats is het …. nul procent. Geen enkele Rotterdamse vrouw heeft namelijk een standbeeld. Zelfs de vermaarde Kaat Mossel niet.

Wel is de vrouw allegorisch aanwezig, de Gouden Flora op het Weena en de Maagd van Holland. (Het Beeld met de Hoed op de Stok). En dan is er nog het beeld van koningin Wilhelmina van de hand van Charlotte van Palland bij Het Park onder de Euromast. Maar dat zou in principe overal kunnen staan. Zij, Wilhelmina. staat daar voor Nederland. En bovendien, zij is geen Rotterdamse.

En Fanny Blankers- Koen dan in de wijk Blijdorp? Fanny is niet geboren in Rotterdam en heeft er ook nooit gewoond . Het beeld is een geschenk van een zakenman, die het nergens elders kwijt kon.... En een gratis beeld. daar had Rotterdam wel oren naar.

En Anna Blaman dan ? Anna Blaman wordt in Rotterdam 'geëerd' met het standbeeld van... haar motorfiets!

Wel is Rotterdam de stad in Nederland met de meeste standbeelden voor Foute Mannen. Pincoffs: oplichter. Piet Hein: massamoordenaar. En ..Tsaar Peter de Grote: (massa)moordenaar. Bij de bouw van zijn stad Sint Petersburg kwamen liefst honderdduizend arbeiders om wegens slechte arbeidsomstandigheden. Zijn zoon Alexej, die kritiek uitte op zijn beleid, liet hij prompt martelen met de knoet. En sprak vervolgens de doodstraf over hem uit. Te laat. Het was al niet meer nodig, want Alexej was inmiddels al aan zijn wonden overleden.

Dat Tsaar Peter-beeld van de hand de Russische beeldhouwer Leonid Baranov is ook nog eens een cadeau van ..Tsaar Poetin (massamoordenaar in de Oekraïne). Zaandam en Amsterdam, de plaatsen, waar Tsaar Peter daadwerkelijk gewoond heeft, weigerden het beeld. Maar Rotterdam vond na moeizaam archiefonderzoek dat de Tsaar ooit vier (!) dagen Rotterdam had bezocht, dus... ! Want gratis is gratis!

Rotterdam houdt veel van cultuur, vooral als het niets hoeft te kosten...

'Dichters voor Vrede' en de SP hadden bij wijze actie, vorige jaar Mei, het beeld blauw-geel ingepak, de kleuren van de Oekraïne, en het stadsbestuur verzocht het beeld retour afzender te sturen. Geen sprake van! Ook een motie van de SP daartoe in de gemeenteraad haalde het niet.

Het Beeld van Pim Fortuyn is een geval apart. Het is een buste. Een borstbeeld. Het lichaamsdeel waar hij nogal eens een beroep deed (en zijn rechts-populistische opvolgers doen dat nog strijk en zet!) ontbreekt ... namelijk: de onderbuik...

Meer over: standbeelden , patriarchaat , rusland , opinie , kolonialisme