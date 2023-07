Rotterdam: Can't make it happen

Rotterdam, de enige echte moederstad met een krachtige vaderhand die in 2014 de slogan Make it Happen koos, kiest er afgelopen week voor om twee buitengewoon belangrijke culturele evenementen af te wijzen.

Iedereen was gelijkwaardig, geen kloof noch klim hield hen tegen. Is dat niet de energie die een stad je hoort te geven? Toch lijkt het erop dat publieke (vrij toegankelijke) initiatieven in de stad geen openbaar podium meer verdienen. Een groot matrixbord verzocht eerder deze week de skaters om de straten te verlaten. Is dit straatbeeld dat we schetsen een schijndecor of de bewoonde wereld?