Rottenberg geeft Samsom kus des doods

7 sep. 2015 - 22:15

Velen zijn van mening dat PvdA met Kok haar sociaaldemocratie heeft verruild met de vrije markt gedachte, dus met liberalisme. Daarom zij, maar ook groot deel van de leden, geloven als PvdA zou zich afkeren van liberalisme en vrije markt gedachte zal, PvdA opnieuw de oude rode bastion van Nederland worden. Dat is niet het geval. Het probleem van sociaaldemocratie is dat die kon bestaan dankzij de natie(verzorging)staat. Met het in werking treden van neoliberale globalisering (het vormen van EU) langzamerhand de politieke lading van de overheid als sturende kracht achter de natiestaat is langzamerhand verzwakt en verruild met bestuurlijke lagen (managing constructie). Het gevolg daarvan was de overbodigheid van politieke beleidsvoering met ideologische kenmerken/sturing. Dat is hetzelfde kenmerk die politieke partijen heeft omgetoverd tot technisch - bestuurlijke lagen die in de ogen van en met het niveau van kennis en info van de burgers amper van elkaar te onderscheiden vallen. Kortom met metamorfose van ideologische constructie van politiek naar bestuurlijke, is ook het noodzaak van sociaaldemocratie als beschermer van natiestaat verdwijnen, en is de sociaaldemocratie in dient van neoliberale beleid ingetreden om met hun aanhang onder de bevolking de technische omvorming van natiestaat tot geografische onderdeel van superstaat (EU) mogelijk te maken, zonder al te veel tegenspraak van de burgers. De verwachting dat sociaaldemocratie zal (in ieder geval binnen EU) opnieuw haar oude rol aanpakken en tot de linkse bastion behoren, is even mogelijk als de religie terug kunnen brengen in het centrum van politieke macht, overheid en burgerij. De naïevelingen die nog in een deze wonder geloven zullen moeten lang wachten tot dag van wederopstanding va Messias. Dat is tevens een waarschuwing voor SP om niet richting sociaaldemocratie wanden en haar visie op de overheid en politieke sturing van het land herzien op basis van hedendaagse feiten. Het afstand tussen staan en vallen is in politiek zeer klein.