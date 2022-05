Rot toch op met je 'cancelcultuur'

17 mei 2022 - 15:22

Natuurlijk mag iedereen zelf besluiten of diegene wel of niet kijkt, kritiek hebben of vinden dat hetgeen in een televisie programma wordt gezegd wel of niet gepast is, ook adverteerders kunnen na afloop van de verbintenis besluiten of adverteren rondom dat programma nog past in de marketing strategie. Daar is helemaal geen discussie over en dat is inderdaad geen cancel cultuur maar dat is ook niet waar men aanstoot aan neemt. Dat is: - oproepen dat het programma van de buis moet (oa Luyten); - oproepen dat adverteerders zich moeten terugtrekken (Jinek); - druk uitoefenen op vaste gasten (Schlikker) om niet meer te gast te zijn; - Uit de jury van een publieksprijs stappen omdat Derksen 1 van de genomineerden is; - Druk uitoefenen op adverteerders; - De samenwerking verbreken door diverse radiostations waarbij er een langdurige samenwerking is; - Een vice premier die na afloop van de Ministerraad verteld dat het goed is dat Derksen is gestopt ondanks dat ze het programma nog nooit heeft gezien; - Bedreigen van mensen (Eus en Heleen Hendriks) omdat ze geen afstand nemen; Die cultuur waarbij je niet zozeer zelf kritiek levert op de persoon in kwestie of besluit niet meer te kijken maar anderen daar om heen bedreigt, onder druk zet om de banden met de persoon in kwestie te verbreken dat is een hele enge ontwikkeling. Het is niet verboden maar dat is klikken of het verlinken van mensen die mogelijk iets frauderen met de bijstand ook niet, het is eng en af te keuren.

