Rookverbod op zijn Engels levert miljardenbusiness op

We zijn nu al een narcostaat, die de troonopvolgster voor haar eigen veiligheid in het buitenland moet laten onderduiken.

In Nederland heerst groot enthousiasme over de nieuwe antirookwet van het Verenigd Koninkrijk. Daar mogen binnenkort minderjarigen geen tabakswaren of vapes meer kopen en dat verbod geldt dan voor hun hele leven. Op die manier hoopt men rookvrije generaties te creëren.

Het zou, zo menen anti-rookactivisten, over heel Europa moeten worden uitgerold. Op de radio legde de bekende advocate Bénédicte Ficq uit dat dit heel goed mogelijk was zonder dat de mensenrechten hiermee werden aangetast. De algemene stemming is: liever vandaag dan morgen.

Het enthousiasme van de bovenwereld is ongetwijfeld niets vergeleken bij de helse vreugde in de onderwereld. Het is een illusie dat een eenvoudig verbod tot aanschaf van tabaksproducten tot een rookvrije generatie leidt al was het maar omdat nu al heel wat minderjarigen roken. Er ontstaat een lucratieve markt voor een nieuwe illegale drug. Het verbod op andere verslavende middelen heeft afdoende aangetoond dat je daarmee voornamelijk een crimineel circuit in het leven roept alsmede een hoop maatschappelijke ontwrichting.

Nu al worden sigaretten op grote schaal het land in gesmokkeld. Er zijn zelfs ondergrondse fabrieken ontmanteld. De netwerken, die nu voor een ruime aanvoer van cocaïne, cannabis en andere drugs zorgen, kunnen tabak eenvoudig meenemen. Het wordt immers voor een deel gekweekt in dezelfde productielanden.

Vandaag de dag weten politie en jusititie ondanks alle tamtam de invoer van illegale drugs nauwelijks te stoppen. Als men straks ook nog achter tabaksproducten aan moet gaan, wordt het fiasco alleen maar groter. Nu al is Nederland een narcostaat, waarvan de overheid niet eens de troonopvolgster afdoende tegen bedreigingen door de drugsmaffia kan beschermen. Anders had Amalia niet een jaar in Madrid hoeven onderduiken.

Het rookverbod op zijn Engels levert de Nederlandse drugskartels een nieuwe miljardenbusiness op. Het is goed daarmee rekening te houden.

