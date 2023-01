Roodharige man volgt Jacinda Ardern op als premier

Jacinda Ardern, de populaire premier van Nieuw-Zeeland die deze week tot ieders verrassing bekendmaakte dat ze aftrad omdat ze onvoldoende energie heeft voor een volgende termijn, wordt opgevolgd door een man met rood haar. Het is naar verluidt voor het eerst in de geschiedenis dat Nieuw-Zeeland een roodharige premier krijgt. "Het werd wel eens tijd dat er een roodharige aan de top verschijnt", verklaarde Chris Hipkins. Tijdens zijn studentenjaren werd hij gearresteerd wegens openlijke geweldpleging maar dat vonnis, gebaseerd op onjuiste politieverklaringen, werd na 10 jaar vernietigd.

De 44-jarige opvolger van Ardern is getrouwd, heeft twee kinderen en was eerder minister. Hipkins was in 2018 ook een van de eerste mannelijke kabinetsleden die gebruik maakte van ouderschapsverlof bij de geboorte van zijn tweede kind. Zijn bijnaam luidt Chippy. Hij was de enige kandidaat om Ardern op te volgen en wordt zo de 41e premier van Nieuw-Zeeland.