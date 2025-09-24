Ronduit schokkend wat zich nu op de Middellandse Zee voltrekt Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 555 keer bekeken • bewaren

Het is ongekend en ronduit schokkend wat zich nu op de Middellandse Zee voltrekt. Vredelievende activisten, onder wie ook Arnhemmers, die met bootjes vol hulpgoederen onderweg zijn naar Gaza, worden vanuit de lucht aangevallen door Israelische drones. Zij willen niets anders dan doen wat ieder mens met een geweten zou willen: hulp brengen naar slachtoffers van de genocide, een ongekende humanitaire catastrofe.

Hun moed dwingt diep respect en ontzag af. Terwijl de wereld toekijkt, riskeren zij hun leven om menselijkheid voorop te stellen. Onder hen bevinden zich zestien Nederlanders. Ik spreek mijn volle steun uit aan deze mensen, en roep de Nederlandse regering met klem op alles te doen om hen bescherming te bieden.

Wat er gebeurt raakt ons allen. Dit is niet slechts een verre kwestie; dit gaat over de waarden die wij in Europa en Nederland zelf hooghouden: menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid.