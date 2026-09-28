Ronduit antisemitische teksten van extreemrechtse voorman Bardella, rechterhand van Le Pen, boven water gehaald Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 386 keer bekeken • Bewaren

De onderzoekssite Mediapart heeft ronduit antisemitische teksten boven water gehaald die Jordan Bardella in 2013 spuide in privégesprekken. Hij spreekt daarin onder meer van een joods complot om heerschappij over de wereld te vestigen. Bardella is de grote ster van RN, de partij van Marine Le Pen, en zal tot premier benoemd worden als zij komend voorjaar de presidentsverkiezingen wint. Eerder was er sprake van dat hij de presidentskandidaat zou zijn als Le Pen na haar veroordeling wegens fraude niet deel mocht nemen aan de verkiezingen. In peilingen is de mediagenieke 31-jarige Bardella zijn partijleidster al voorbijgestreefd.

Bardella was 18 jaar toen hij in 2013 de berichten schreef en destijds al activist voor de extreemrechtse partij.

De Franse site HuffPost meldt:

Volgens Mediapart schreef Jordan Bardella in een van die gesprekken: "De Jood moet andere volkeren overheersen, ze verpletteren en beroven; een zionist is noodzakelijkerwijs Joods, en diep van binnen ." " In Frankrijk zijn BHL (Bernard-Henri Lévy) en (Jacques) Attali twee belangrijke voorbeelden. En dat is wat ze willen: een Nieuwe Wereldorde gedomineerd door Israël, met Jeruzalem natuurlijk als hoofdstad ," voegt hij eraan toe. In andere door de nieuwssite opgetekende gesprekken richt het huidige Europarlementslid zich op verschillende socialistische ministers van destijds (Laurent Fabius, Pierre Moscovici en Manuel Valls), met het argument dat "de belangrijkste posities naar mensen gaan voor wie Israël en de belangen van de banken voorrang hebben boven de Franse belangen." Hij schrijft ook, wederom volgens Mediapart, dat "alle banken in handen zijn van Joden."

Bardella ontkent de berichten en zegt dat er sprake is van 'vervalsingen'. Hij zegt ook destijds nog geen lid te zijn geweest van Front National, de voorloper van RN. Mediapart bestrijdt dat.

Als teken van de extreme gevoeligheid van het onderwerp reageerde Marine Le Pen, kandidaat van de Rassemblement National, snel en betuigde haar steun aan de man die premier zou worden als zij de presidentsverkiezingen zou winnen. "Het lijkt me zo absurd dat het wel een hoax moet zijn, een vuile truc waar Mediapart bekend om staat ", verklaarde ze vanaf de bouwbeurs in Parijs, waar ze op dat moment was. Ze voegde eraan toe: " Niemand kan deze onzin geloven."

De onthullingen komen uiterst ongelegen voor RN. Volgens alle peilingen gaat Marine Le Pen door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Ze zal dan rechtse kiezers moeten zien over te halen op haar te stemmen. Om dat voor elkaar te krijgen probeert ze al lang het imago wit te wassen, onder meer door afstand nemen van haar vader die de partij oprichtte en meermaals veroordeeld werd wegens antisemitisme.

