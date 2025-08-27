Rond 2060 begint een nieuwe ijstijd. Dat laat de politiek koud Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

Als je nu niet begint met de totale verbouwing van Nederland is het te laat. Dan zitten we met een leefomgeving die ongeschikt is voor wonen, leven en werken in de ijzige eeuwen die eraan komen.

Over het klimaat gaan we het niet zo hebben in de komende verkiezingsstrijd. Er zijn andere prioriteiten waarmee partijen zich lekker kunnen profileren: Gaza, de moord op Lisa om vreemdelingenhaat aan te wakkeren, de exploderende oorlogsbegroting, het bouwen, bouwen, bouwen.

Juist nu brengen de Nederlandse onderzoekers René van Westen, Elian van der Borght, Michael Kliphuis en Henk Dijkstra een alarmerend artikel uit over de warme Golfstoom, die al zo'n veertig jaar aan het afzwakken is. Tot nog toe gingen veel wetenschappers ervan uit dat deze over een eeuw (zo ongeveer) tot stilstand zou komen. Althans dat de kans daarop zeer groot was. Nu stellen de auteurs dat dit waarschijnlijk al rond 2060 het geval zal zijn.

Dat heeft grote gevolgen voor het weer in Nederland. De gemiddelde stijging van de temperatuur waar we langzaam maar zeker aan gewend zijn geraakt, slaat om in een snelle daling naar zeven graden lager dan tegenwoordig. Dat levert Nederland lange, ijskoude winters op en veel kortere zomers. Droogte neemt toe evenals het aantal problematische stormen. De zeespiegel blijft omhoog gaan. Belangrijk effect: de oogsten lopen met een derde terug. Nederland zal veel en veel meer moeten uitgeven om in deze mini-ijstijd warm te blijven.

Is het dan gedaan met de opwarming van de aarde? Integendeel maar die komt dan meer in de tropen terecht. Dat zal daar rampzalige gevolgen hebben. Miljoenen vluchtelingen zullen een goed heenkomen zoeken. En misschien zal ook wel een deel van de Nederlandse bevolking een toevlucht proberen te zoeken in de delen van de wereld waar het klimatologisch gezien het beste uit te houden valt. Dit is een recept voor conflict en oorlog.

Volgens de klimaatwetenschap kan dit tij nog gekeerd worden als de wereld nu radicale maatregelen neemt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Uit alles blijkt dat dit niet of veel te weinig zal gebeuren. Ons eigen Nederland is daarvan een duidelijk voorbeeld.

De kans dat de Golfstroom het redt is in dit licht bezien gering.

De samenleving moet zich dan ook voorbereiden op ijzige eeuwen. Zowat alle partijen beloven honderdduizend huizen per jaar te zullen bouwen. Die hebben een levensduur van ongeveer een eeuw. Dat geldt trouwens voor alle infrastructuur, ook wegen, bruggen, riolen, hoogspanningsnetten. Moeten zij geschikt zijn voor een koud klimaat en wat heeft dat voor consequenties? In Canada, waar ze al zo'n klimaat hebben, zijn de gebouwen in de binnensteden onderling verbonden door bovengrondse voetgangerscontainers. Dat maakt ze ook gedurende de strenge wintermaanden voor het winkelend publiek toegankelijk. Aan de randen van stadscentra zijn enorme parkeergarages. Moeten Nederlandse planologen ook in die richting gaan denken? Welke radicale maatregelen zijn nodig om de landbouw voor een koud klimaat geschikt te maken? Wat kunnen wij van Canada leren waar men al eeuwen leeft met een gemiddelde termperatuur die zeker zeven graden lager ligt dan bij ons? Hoe ziet een robuust energienetwerk eruit in een land met ijzige leefomstandigheden? En tenslotte: wat gaat dit allemaal kosten?

Dit soort vragen worden niet gesteld. De politici gaan voorbij aan wat ons boven het hoofd hangt. En als ze dit slechte nieuws over de Golfstroom gebruiken, zal dat zijn om de hele klimaatwetenschap verdacht te maken. Ze laten ons massaal in de kou staan.

Als je nu niet begint met de totale verbouwing van Nederland is het te laat. Dan zitten we met een leefomgeving die ongeschikt is voor wonen, leven en werken in de ijzige eeuwen die eraan komen.

Onze nazaten zullen dit rillend vaststellen.

