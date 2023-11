Ronald Plasterk wil wel

28 nov. 2023 - 20:17

@ Satya: Plasterk kan al lange tijd niet meer met goed fatsoen als sociaaldemocraat worden aangemerkt. Maar hij is ook nog maar een "verkenner", iemand die de mogelijkheden van een of meer regeringscoalities in kaart brengt. Geen formateur van een regering. Zeker is dat zijn voorkeur uitgaat naar PVV/NSC/BBB/VVD. Dat zal uit zijn verslag volgende week blijken.