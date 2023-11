‘Ronald Plasterk is een circusolifant met een belachelijke hoed’

Johan Fretz draagt een column voor in de stijl van Druktemaker Marcel van Roosmalen. Het onderwerp: de beoogde verkenner Ronald Plasterk. “Hij zal zeggen dat hij het toch vooral doet voor het landsbelang, om over zijn schaduw heen te springen. Wie het ego van Ronald Plasterk kent, zal beseffen dat er een behoorlijk flinke sprong zal moeten worden genomen. Ronald Plasterk is een circusolifant. Voor het geval je hem niet kunt zien vanuit de verte heeft hij voor de zekerheid toch maar even een belachelijke hoed van de spreekstalmeester geleend en opgezet. Wat Hugo de Jonge heeft betekend voor de kleurrijke schoenen en Matthijs van Nieuwkerk voor het leren jack, dat heeft Plasterk gedaan voor de hoed: het een stigma bezorgen.”