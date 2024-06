Ronald Plasterk blijft maar liegen

Nadat duidelijk was geworden dat hij geen premier meer kon worden, probeerde Ronald Plasterk in interviews met Jeroen Pauw en het FD zijn geschonden blazoen op te poetsen. Tegen Pauw zei de ijdeltuit dat hij er helemaal niet naar had uitgekeken om premier te worden, maar dat hij vanwege het landsbelang had ingestemd met de functie.

“In interviews met Jeroen Pauw op NPO1 en aan het Financieele Dagblad verwees Plasterk in verschillende bewoordingen naar een brief of mail uit januari 2019 van toenmalig AMC-bestuursvoorzitter Hans Romijn. Romijn zou daarin de handelswijze goedkeuren waarmee Plasterk de patenten waar NRC over schreef voor zichzelf claimde. Een letterlijk citaat waaruit die goedkeuring zou blijken, werd in het interview niet getoond, en stond niet in het FD. Plasterk beweerde bovendien dat hij NRC van die brief/mail van Romijn op de hoogte had gesteld, maar dat NRC daar niets mee had gedaan. Dat is niet waar. Noch in de schriftelijke correspondentie, noch in de gesprekken (die allemaal zijn opgenomen) heeft Plasterk de brief/mail met NRC gedeeld, of zelfs maar het bestaan ervan gemeld.”