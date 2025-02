Ron Brandsteder en het dommige maar vrolijke Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1237 keer bekeken • bewaren

De EU en de NAVO zullen binnen vijf jaar verdwijnen, simpelweg omdat ze bestaan uit landen die niet voor elkaar willen vechten. In vredestijd, de afgelopen tachtig jaar dus, was dit geen obstakel, maar nu de wereld ruwer wordt, zien we dat de Europese Unie bestond dankzij de vrede in plaats van andersom. Is dit erg? Geen idee, de geschiedenis vraagt nooit om een mening, laten we het daarom hebben over het onverwachte overlijden van presentator en quizmaster Ron Brandsteder.

Bijna twee weken na de dood van Brandsteder leven we inmiddels, ik moet bekennen dat ik gedurende deze periode veel van zijn werk op YouTube bekeek. De gehele oudejaarsuitzending van bloopercompilatieshow ‘Laat ze maar lachen’ uit 2003 bijvoorbeeld, met als gasten Henny Huisman en André van Duin, evenals uitgebreide fragmenten van ‘Wie van de 3?’ voor omroep Max en het optreden van de boomlange presentator bij Avro’s ‘In de hoofdrol’ van tv-koningin Mies Bouwman.

Een beetje een dommig maar vrolijk Nederland zag ik, waar de bulderende lach van Brandsteder op zijn plaats was. Ik groeide op in dat land, onder de rook van Utrecht, in een rijtjeshuis met de televisie in de hoek van de woonkamer. Van de VPRO moesten mijn ouders niets hebben, ‘achterlijk gedoe’ vonden ze dat, geen ‘Villa Achterwerk’ voor mij, de VARA kon wel, pa en ma waren dol op de in mijn ogen oersaaie comedyserie ‘Oppassen’, “lekker naar de opa’s kijken”, zeiden ze dan.