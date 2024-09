Rome wil heffing invoeren voor bezoek aan Trevifontein in strijd tegen overtoerisme Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Rome overweegt een heffing in te voeren voor toeristen die de Trevifontein willen bezoeken. Daarmee hoopt de Italiaanse hoofdstad het bezoek aan de wereldberoemde hotspot in te dammen. Iedere dag wordt de fontein bezocht door hordes toeristen, de drukte begint al om zes uur in de ochtend. De enorme bezoekersaantallen bedreigen het 18e eeuwse kunstwerk dat ontworpen werd door de uitzonderlijke beeldhouwer Bernini en 50 jaar na zijn dood gerealiseerd. Zo brak er al eens een maasagevecht uit om de geschikte plek voor het nemen van een selfie. Ook zijn er nogal wat types die de fameuze scène uit Fellini's La Dolce Vita willen imiteren, wat overigens verboden is.

Toeristen werpen overigens uit zichzelf al geld in de fontein vanwege de legende dat een muntje over de linkerschouder leidt tot een nieuw bezoek, twee tot het vinden van een geliefde en drie tot een huwelijk. Dat geloof levert de stad jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro aan muntgeld op.

De heffing is onderdeel van een heel reeks voorstellen om het bezoek terug te dringen waarover de gemeente raad moet besluiten. Zo is het ook een optie om de bezoekersaantallen en bezoekduur aan banden te leggen. Inwoners van Rome kunnen de fontein overigens gewoon blijven bezoeken, de maatregelen gelden alleen voor toeristen. De heffing is ook niet bedoeld om geld op te halen maar om bezoekers af te schrikken. Gedacht wordt aan 1 of 2 euro per bezoeker.

Er zijn meer plekken waar de autoriteiten maatregelen moeten nemen om overtoerisme, het aanzwellende massatoerisme dat de monumenten in gevaar brengt, tegen te gaan. Zo kent de Acropolis in Athene tijdslots, net als de Sagrada Famlilia in Barcelona. Rome moet iets doen omdat volgend jaar, 2025 een Heilig Jaar is voor de katholieke wereldgemeenschap en er meer dan 30 miljoen toeristen en pelgrims worden verwacnt, schrijft The Guardian.