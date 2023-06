Roland-Garros onder vuur vanwege seksistische kledingregels voor gastvrouwen

Roland-Garros ligt onder vuur omdat gastvrouwen die werken bij het tennistoernooi, moeten voldoen aan seksistische kledingregels. Zo moet het bovenste knoopje van het overhemd altijd open, en is het niet toegestaan om zonder make-up in de buurt van de tennisbanen te komen. Zichtbare piercings of tatoeages zijn daarentegen uit den boze. Gewaxte oksels en benen zijn verplicht, onthulde Le Parisien.