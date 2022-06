Roep om van Keti Koti een nationale feestdag te maken zwelt aan, ook steun van Aboutaleb Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

De roep om van Keti Koti een nationale feestdag te maken zwelt aan. Na verschillende particuliere initiatieven om dit voor elkaar te krijgen, heeft nu ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh het kabinet opgeroepen om van 1 juli een feestdag te maken. Donderdag sloot de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zich daarbij aan.

‘Er is weinig aandacht voor ons slavernijverleden terwijl er eigenlijk zo veel te vertellen is,’ zei Baldewsingh. ‘Ik wil graag dat heel Nederland betrokken is bij deze herdenking, niet alleen de Afro-Caribische gemeenschap.’ Dat zou met ingang van volgend jaar kunnen, aldus Baldewsingh. In 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Ook vindt hij dat de koning voortaan bij de herdenking aanwezig zou moeten zijn.

Aboutaleb schaarde zich donderdag in hetzelfde kamp. Dat deed hij in een toespraak bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij, donderdag in Rotterdam. Ook hij pleit voor 1 juli 2023 als startdatum voor de officiële feestdag: ‘Een historisch moment. Op die dag is het 160 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen afschafte. Laat je hart spreken, zou ik zeggen. En maak van Keti Koti een nationale feestdag om ons gedeeld verleden en kleurrijke toekomst te vieren.’

In december vorig jaar bood Aboutaleb al namens het Rotterdamse college excuses aan voor de deelname van Rotterdam aan het systeem van kolonialisme en slavernij. Hij deed dat op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op de Keti Koti-viering vorig jaar, had de Amsterdamse burgemeester Halsema hetzelfde gedaan namens de hoofdstad. Aboutaleb vindt dat de regering nu aan zet is om hetzelfde te doen, hoewel het kabinet-Rutte deze week liet weten dat niet te doen. Aboutaleb: ‘Ik snap de rekensommen die men in Den Haag maakt niet zo. Ze zullen er vast wel strategische, tactische en ingewikkelde afwegingen maken. Daarom zei ik vandaag: doe dat niet, doe het vanuit je hart. Er is zoveel menselijk leed. Het verdient niet alleen maar een rekensom, maar ook een gevoelsafweging.’