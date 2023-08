Roep om hoge prijzen zonnebrandcrèmes te verlagen in strijd tegen toenemende huidkanker Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: hjl

Huidkanker is de meest voorkomende en de snelst toenemende vorm van kanker. In 2022 werd in Nederland de gevreesde ziekte bij 23.300 mensen geconstateerd. De belangrijkste oorzaak voor de kanker is overmatige blootstelling aan uv–straling van de zon en/of de zonnebank. Er zijn twee manieren om de ziekte te voorkomen. De eerste is zoveel mogelijk uit de zon blijven en anders de huid bedekken. Als dat onwenselijk of lastig is kan zonnebrandcrème gebruikt worden. Dan moet er - in tegenstelling tot wat de meeste mensen doen - wel veel en vaak gesmeerd worden.

Een probleem met smeren is dat zonnebrandcrème prijzig is. Bij de drogist kosten de meeste flessen van 200 ml zo'n 20 euro of meer. De Ierse Kankerstichting roept daarom op tot prijsverlaging. Uit een enquête die in opdracht van de gezondheidsorganisatie werd gehouden onder Ieren blijkt dat 7 op de 10 mensen de beschermende crèmes veel te duur vinden. 1 op de 10 ondervraagden ziet er daarom van af zich in te smeren. In Ierland wordt de ziekte nog vaker aangetroffen dan in Nederland, zo'n 13.000 gevallen per jaar op een bevolking van 5 miljoen. Volgens experts kan dat aantal tegen 2040 verdubbeld zijn.

De prijsverlaging kan de maatschappij ook financieel voordeel bieden. Huidkanker is makkelijk te voorkomen maar moeilijk te genezen. De Irish Journal citeert een slachtoffer die nu een langdurige behandeling ondergaat. "Zonnebrandcrème kan heel duur zijn, zeker als je je kinderen veilig in de zon wilt laten zijn. In het verleden heb ik het spaarzaam gebruikt omdat ik langer met een fles wilde doen. Als we willen dat mensen hun huid beschermen moeten we het goedkoper maken."

Volgens de Kankerstichting is het onwenselijk dat bescherming tegen huidkanker vanwege de kosten een privilege is voor de welvarende klasse. Zeker nu door de inflatie de prijzen fors zijn gestegen. De stichting adviseert om zonnebrandcrème te gebruiken van april tot en met november. De gemiddelde volwassene heeft 35 ml nodig om de hele huid te beschermen. Het insmeren moet iedere twee uur herhaald worden. Er is niet altijd een duidelijke relatie tussen prijs en kwaliteit.

Volgens medici is 90 procent van de gevallen te voorkomen door voldoende bescherming. Huidkanker is mits vroeg genoeg opgemerkt slechts zelden dodelijk maar de behandeling is pijnlijk en de ziekte gaat gepaard met misvormingen.