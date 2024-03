Roemenië arresteert misdadige influencer Andrew Tate wegens seksuele agressie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 393 keer bekeken • bewaren

De beruchte influencer Andrew Tate, die van vrouwenonderdrukking als verdienmodel gebruikt, is samen met zijn broer Tristan in Roemenië gearresteerd. De aanhouding vind plaats op basis van een Europees arrestatiebevel dat op verzoek van Londen was uitgevaardigd. De mannen worden door de Britse autoriteiten verdacht van een reeks strafbare feiten, waaronder uitbuiting en seksuele agressie. Het duo ontkent alles.

Tate wordt mede verantwoordelijk gehouden voor een explosie aan misogynie onder tienerjongens en jonge mannen. De voormalige kickbokser is zeer populair op social media waar hij zijn mannelijk publiek voorhoudt dat ze macht moeten uitoefenen over vrouwen. Hij werd eerder gearresteerd op verdenking van seksuele uitbuiting van vrouwen. Vanwege zijn haardragende taal en het uitdragen van extreme opvattingen werd hij eerder van sociale media als Instagram en Twitter verbannen.

Vorig jaar bleek uit gelekte chatberichten van het online platform van voormalig kickbokser Andrew Tate, The War Room, dat tientallen vrouwen zouden zijn uitgebuit. Op het platform werd een 'cursus' aangeboden waar mannen werd geleerd hoe ze vrouwen konden dwingen seksuele handelingen uit te voeren. (...) De broers zouden veel geld verdienen met het uitbuiten van vrouwen 'door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is', stond in de aanklacht. Op het internet deed Andrew Tate veel vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische uitspraken. Hij zei onder meer dat vrouwen die geen maagd meer zijn 'gebruikte goederen' en 'tweedehands' zijn. Depressie en mentale ziekten waren volgens Tate 'niet echt'.

Op NPOPlus is de schokkende documentaire I am Andrew Tate te zien waarin zijn werkwijze en desastreuze invloed uit de doeken wordt gedaan. Vorig jaar nog werd Tate in Roemenië opgezocht door bewonderaar Thierry Baudet.