Roel van Duijn over de aanvallen op Europa van Trump en Poetin Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 246 keer bekeken • Bewaren

Hans Beerends Publicist Persoon volgen

Roel van Duijn, vredesactivist, provo, kabouter en groene politicus, is nu plotsklaps solidair met de NAVO. Sterker nog, hij pleit in zijn boek ‘De aanval op Europa’ voor verhoging van de uitgaven voor defensie. Op het eerste gezicht een grote tegenstelling. Toch is het dat niet. In beide gevallen gaat het om het welzijn van de bevolking. In de jaren ‘70/’80 was stopzetting van de wapenwedloop om dat welzijn, thans gaat opvoering defensie om de dreiging van Rusland te kunnen weerstaan.

Ik denk aan een vergelijkbare situatie in de jaren ‘90. Mient Jan Faber, secretaris van het IKV (interkerkelijk vredesberaad) en stimulator van de grootste demonstratie ooit gehouden, meer dan een half miljoen mensen in 1983 in Den Haag, was bij de tweede golfoorlog ineens voorstander van militaire acties in Irak. Ook hier een schijnbare politieke tegenstelling, maar ook hier geldt dat het in Irak ging om de bescherming van minderheden die bedreigd werden door genocide.

Van Duijn waarschuwt in zijn boekje, een pamflet noemt hij het, voor de bedreiging van Europa door het Rusland van Poetin en de ondermijning van de NAVO en de eurogemeenschap door Trump. In zijn ‘pamflet’ gaat hij er in de eerste zinnen direct hard tegenaan. Ik citeer: “de strijd om de wereldmacht heeft een kookpunt bereikt. Nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog is de kans op een nieuwe wereldoorlog, in en rond Europa, zo realistisch.”

Met een reeks data en uitspraken van Trump, Poetin en publicisten en filosofen rondom hen onderbouwt hij zijn waarschuwing en dat komt allemaal geloofwaardig over. Zowel Trump als Poetin realiseren zich dat zij samen met China de wereldhandel steeds meer gaan beheersen. Beiden vinden ook dat het verenigde Europa in de weg staat. Poetin wil stukjes van Europa afsnoepen en in ieder geval veel invloed verwerven. Trump wil hetzelfde en ondermijnt de kracht van Europa door het dreigement om de NAVO te verlaten en met het terugtrekken van Amerikaanse legereenheden. Daarbij worden ze gesteund door extreem- en radicaal-rechtse partijen die ook terug willen naar een Europa van losstaande staten: in Nederland het Forum en Wilders, in Duitsland de AFD, in Frankrijk Le Pen, in Italië Meloni.

Los van Europa is er ook nog een jaarlijks internationaal beraad in Davos. Dit beraad, opgericht door Schwab, leider van een multinational, was in eerste instantie een organisatie voor belangenbehartiging van multinationale ondernemingen. Al vrij snel kwam er echter hevige kritiek van de internationale vakbonden die de organisatie beschuldigden uit te zijn op uitbuiting van arbeiders. Volgens Schwab was dat niet het geval en konden de vakbonden lid worden van de Davosclub. Toen vervolgens ook Novib, Milieudefensie en andere progressieve organisaties lid werden, werd Davos steeds meer een sociaalkapitalistische en wie weet in de toekomst een sociaaldemocratische kapitalistische instelling. Men streeft naar internationale regelingen waarbij prijzen, winsten en arbeidslonen vastgesteld worden, een soort internationale miniverzorgingsstaat.

Ook daar zijn extreemrechtse partijen fel tegen. De voorstanders van zo’n wereldregeling noemen zich globalisten, degenen die nog vraagtekens zetten noemen zich anders-globalisten. Daarnaast zijn er personen en organisaties uit zowel de VS als Rusland die fel tegen zijn. Daarover informatie hieronder.

Tegenstanders van een internationale economische en sociale regeling

Tegenstanders van de ontwikkeling van het World Economic Forum naar een internationale regeling zijn er zowel in de VS als in Rusland. In de VS wordt dit veelal verwoord door Peter Thiel in zijn ideologisch verhaal van dark enlightenment. Dezelfde Peter Thiel speelde een sleutelrol bij Trumps verkiezingen. De belangrijkste ideoloog achter de dark enlightenment is Curtis Yarvin. Hij beweert dat zich achter linkse democratische bewegingen in feite een kwaadaardige elite zich schuilhoudt die het volk uitzuigt en wil decimeren. Kortom, ‘deep state’ contra het goede volk.

Dark enlightenment staat voor zwarte verlichting en daarmee bedoelt men dat men terug wil naar een wereldsituatie voor de verlichting, voor de Franse Revolutie. Men wil dat ondernemingen geen last hebben van bemoeienis door de staat, door de vakbonden of door welke organisatie dan ook. Alleen dan kan een onderneming maximaal winst behalen. De enigen aan wie de onderneming verantwoording schuldig is, zijn de aandeelhouders. In het gebruik van supertechnologie en kunstmatige intelligentie zien zij een nieuwe heilsleer. Zij rekenen op de steun van extreemrechtse partijen die zij patriotten noemt. De weerzin van Trump naar de VN is zelfs zo erg dat hij als alternatief en controlelichaam naar de VN, de’ board of peace’ heeft opgericht, waarvan hij zelf de baas is. Dark enlightenment wil terug nar een traditionalistisch christendom waar sociale mensenrechten nauwelijks een rol spelen.

In Rusland zien we dezelfde gedachten. Men laat zich, sinds Poetin, inspireren door de theocraat Vlademir Solojov (1853-1900) die terug wilde naar de tijd voor het grote schisma tussen het westelijk en oostelijk christendom. Deze ideologie wordt thans verwoord door de Russische filosoof Doegin. Volgens deze filosoof en door de Amerikaan Thiel is de antichrist nu werkzaam in het decadente Europa. Niet toevallig kiest de meerderheid van oerconservatieve christenen in de VS voor Trump. In Rusland hetzelfde verhaal: het beleid van Poetin wordt volop gesteund door de Russisch orthodoxe kerk.

Wat te doen?

Het laatste hoofdstuk van het boekje geeft aan wat Van Duijn ziet als maatregel om de dreiging van Rusland en het terug willen naar een feodaal middeleeuws beleid te weerstaan. De belangrijkste zijn: Europa maak je militair, economisch en cultureel sterk. Verbied extreemrechtse partijen en schaf het vetorecht van Europese staten af.

Al met al is het pamflet van Roel van Duijn zeer informatief. Het geeft in kort bestek aan wat er gaande is en waarschuwt voor onverschilligheid en het niet willen zien van de huidige gevaren. Het is te hopen dat veel politici en publicisten deze waarschuwing ter harte nemen en dat we doorgaan naar een internationale ontwikkeling waarbij de rechten van alle wereldburgers gerespecteerd worden.

‘De aanval op Europa – Roel van Duijn’. Uitgeverij Aspekt