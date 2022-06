Roel Maalderink lanceert eerste juice-kanaal van de NPO met Bas Heijne

13 jun. 2022 - 9:02

Ik krijg hier geen goede vibraties bij - Bas Heijne is een uitstekend essayist. Ik las hem altijd graag; hij past in een categorie auteurs die ik via het NRC/Hb leerde kennen, in de tijd waarin die krant nog kwaliteit had. Bastiaan Bommeljé is een ander schrijver in dat veld; ik reken er Hans Ree, Marc Chavannes, en (eerder) ook Rudy Kousbroek en Martin van Amerongen toe; Henk Hofland mag op dit appèl niet ontbreken, uiteraard. Ja, wacht nu maar eens af. Je moet meegaan met je tijd. Ik ken dat. 'Nieuw' is zelden beter. 'Sneller' zeker ook al niet, 'korter' evenmin. Dat ik dit nog moet meemaken.