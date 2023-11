Roel Maalderink bezoekt die nieuwe, kleine partij: het CDA

In het geweld van de debatten en de verkiezingscampagnes gaat vrijwel alle aandacht naar de grote stemmenkanonnen als NSC, GroenLinks-PvdA, de VVD en BBB. Daardoor dreigen de kleine partijen een beetje onder te sneeuwen. En dat is zonde, want tot de verkiezingen daadwerkelijk achter de rug zijn, tellen alle partijen mee. Ook de kleine, marginale partijtjes als Bij1, BVNL en het CDA. Roel Maalderink gaat op bezoek bij die laatste om uit te zoeken waar zij nu eigenlijk voor staan.