Roekeloze skiër Trump

Met de komst van Trump gaat de relatie tussen Europa en de VS op de schop. Op 4 april 1949 werd de politieke en militaire afhankelijkheid tussen Europa en de VS beklonken met het Noord-Atlantisch Verdrag (NATO).

Met name artikel 5 maakt de verbintenis van de relatie intens. ‘De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd.’ Het handelen van Trump brengt de verbintenis in gevaar. Hij is de skiër op de berg die de lawine veroorzaakt.

Sneeuw blijft op een helling liggen als er een evenwicht is tussen wrijvingskracht (Fw) en zwaartekracht (Fz). De zwaartekracht trekt de sneeuw naar beneden. De wrijvingskracht van de sneeuwkristallen voorkomt het afglijden van de sneeuw van de helling.

Tot de val van de muur bestond het evenwicht, de machtsbalans uit het Warschaupact (zwaartekracht) tegenover de NATO (wrijvingskracht). Na het uiteenvallen van het Warschaupact en de USSR werd de zwaartekracht minder. Zeker met de uitbreiding van de NATO met de oude Oost-Europese vazalstaten van het Warschaupact leek elk gevaar voor een lawine geweken.

De annexatie van de Krim in 2014 was de start van Poetins campagne om het groot tsaristisch Russische rijk van voor 1917 te realiseren. De inval in de Oekraïne precies drie jaar geleden was de tweede stap.

Tot de verkiezing van Trump bleek de wrijving van Europa en de VS voldoende om Poetins aantrekkende zwaartekracht tegen te houden.

Op 12 februari kondigde Trumps minister van Defensie Pete Hegseth aan dat de VS een vrede wil, waarbij Rusland de Donbas krijgt en Oekraïne het lidmaatschap van de NATO kan vergeten.

Het opgeven van de Donbas alleen zal de zwaartekracht van Poetin niet enorm versterken. Het gevaar schuilt in het niet betrekken van Europa bij de vredesbesprekingen. Trump heeft geen boodschap aan Europa. Hij laat Europa los. Voor Trump telt alleen Amerika. Hiermee zet hij de binding in de NATO tussen de VS en Europa op het spel. Een NATO zonder VS of zonder (een deel van) Europa zal onvoldoende wrijvingskracht opleveren om de toekomstige zwaartekracht van Rusland te weerstaan.