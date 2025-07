Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers voor gevolgen klimaatcrisis

“Met flinke bosbranden en hoge temperaturen in landen als Frankrijk, Spanje, Griekenland en Turkije ligt er volgens de hulporganisatie een noodsituatie op de loer. (…) Het Rode Kruis raadt mensen aan om van tevoren lokale nieuwszenders en noodnummers van hulpdiensten op te slaan. Een andere tip is het downloaden van een EHBO-app op je telefoon. Daarnaast wordt geadviseerd voldoende water mee te nemen in de auto, omdat er lange files kunnen ontstaan door drukte en bosbranden.”

Het Rode Kruis adviseert om na te denken over een snel vertrek. De hulporganisatie beveelt onder meer een vluchttas aan. Daarin moeten je paspoort, medicijnen en andere waardevolle spullen zitten. Het is verstandig om op de plek van bestemming uit te zoeken hoe je snel kunt vluchten.

De klimaatcrisis noopt ook tot een ander vakantieritme. Midden op de dag in de brandende zon naar een toeristische attractie gaan is volgens het Rode Kruis onverstandig. “Ga juist eerder of later op de dag en neem voldoende water mee”, aldus Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis.