Rode Kruis breidt voedselhulp voor arme Nederlandse kinderen uit

15 nov. 2022 - 15:30

Dat inflatiecijfer van 14,3% is de stijging in 12 maanden. Nu lijkt het net minder beroerd dan vorige maand, maar dat is nep. De inflatie steeg vorig jaar in september/oktober/november namelijk al van 2%, 3%, en toen 5% en daar komt die 14,3% dus bovenop. Als je vanaf Juli ‘21 rekent zijn we al 18,3% van ons geld kwijt. Als je zo blijft rekenen als het CBS doet, over 12 maanden, lijkt het net alsof we over een maand of wat ineens veel minder inflatie hebben, 5% of zo (wedden?), maar loopt je portemonnee evengoed verder leeg. Het komt bovenop het verlies van 18 of 19% dat we al hebben en daar praten we dan niet meer over. Dat vindt onze regering wel fijn. https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland-2021.aspx