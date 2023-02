Rode ballonnen voor gestorven kinderen maken tragedie Turkije extra zichtbaar

Initiefnemer Oguen Sever Okur laat over de actie weten: "Ik wilde dat deze activiteit 'mijn laatste cadeau voor de kinderen' zou heten. We geven nog steeds cadeautjes aan kinderen in Hatay, maar we wilden onze laatste plicht jegens deze engelen vervullen en dat doen we met ballonnen.” Ook zei hij: “Geloof me, elke keer als we een ballon vastbinden, doet mijn hart pijn. We hebben tot nu toe 1.000 tot 1.500 ballonnen vastgebonden, maar we gaan door totdat we alle delen van de stad hebben bereikt, totdat we elk huis van de kinderen die hun leven hebben verloren, hebben bereikt.”