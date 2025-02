Bij Spijkers Met Koppen schoof Alexander Klöpping aan om te vertellen over AI en robots. De tech-expert, die zich verbaast over de stylus met inkt van Dolf Jansen, stelt het publiek gerust. Er is geen reden tot zorg, behalve als je buiten China woont of als je voor je inkomen afhankelijk bent van werk. Klöpping heeft ook een robot mee gekomen. “Ik snap waarom Eva op tv is en jij op de radio, Dolf”, zo steekt de robot van wal. Dan draait Jansen de rollen om: hij kwetst de gevoelens van de robot.